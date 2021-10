ABC : “l'opposition doit définir ses propres stratégies pour contrecarrer les manigances du pouvoir”

Le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) du Gabon, Alexandre Barro Chambrier a organisé une conférence de presse ce jeudi au cours de laquelle il a décrypté l'actualité politique. Après avoir fait le bilan de sa tournée en tant que membre du RMP, dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Ivindo, du 17 au 31 août dernier, il a indiqué qu'il souhaitait “l'objectif aller au contact direct des populations de ces provinces pour s'imprégner davantage des difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Il a également abordé un point saillant de l'actualité : les ordonnances adoptées par le conseil des ministres du 13 septembre dernier. Particulièrement l'ordonnance relative aux conditions d'éligibilité à la présidence de la République qui fait débat. "Ce texte introduit un traitement discriminatoire envers nos compatriotes en poste ou établis à l'étranger. En fait, il s'agit purement et simplement d'une manœuvre destinée à barrer la route à certains candidats. Ce texte au caractère inique doit être rejeté", affirme-t-il.

Il invite l'opposition à s'unir à la veille de la prochaine Présidentielle. "(...) L'opposition doit se mobiliser, elle doit faire preuve d'initiative et davantage de cohésion. Ensemble elle doit définir ses propres stratégies pour contrecarrer les manigances du pouvoir et sécuriser le vote. Elle doit plus que jamais prendre conscience de ses responsabilités dans la conduite du pays vers l'alternance et le changement", estime-t-il.

R.H.A

Libreville/Gabon