64e anniversaire de l'Indépendance : libreville s’apprête à son rythme...

Première fête de l'Indépendance sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), les préparatifs des festivités du 17 août 2024 battent leur plein.

Pour en témoigner, un tour de ville s'impose. Au PK 0, près du Géant CKDO, les luminaires sont déjà en place, attendant la nuit pour illuminer les lieux.

Tout le long de l’axe jusqu’au PK 12, sur la Nationale 1, certaines grandes enseignes ont orné leurs devantures de couleurs nationales.

À l'ex-Gare routière, tout est comme les jours ordinaires. Quelques drapeaux flottent ici et là. Pas de ravalement de façades. Les murs portent les marques du temps même si l'Unité spéciale d'intervention (USI) et son blanc bleu fraîchement ravivé ou encore le collège mère Jean Gabriel se distinguent.

Au rond-point du PK 12, l’ornementation se limite à une pancarte proclamant "I love PK 12". À moins que les reporters de L’Union soient passés trop tôt pour le constat de la pose des luminaires !

À Oloumi, hier matin, l’engouement au lieu-dit "Petit Dubaï" et les embouteillages ne sont pas encore au rendez-vous.

Du côté d’Owendo, la ville portuaire est en chantier, comme partout à travers le pays, non pas spécialement pour les festivités, et la commune en profite pleinement.

Ici, les drapeaux flottent fièrement sur les mâts, mais les façades ne sont que peu ou pas du tout rénovées le long de la voie principale. Quoique le mur du jardin municipal ait reçu des pavoisements qui annoncent l'An 1 "du coup de la Libération" et l'An 64 de la fête de l'indépendance. Comme partout où sont installés ces luminaires, seule la nuit révèle leur splendeur.

Au centre-ville hier midi, c’est la croix et la bannière pour y entrer et en sortir. En cause, le démontage du podium planté au beau milieu de la voie au niveau de la tribune officielle pour la tournée républicaine du président de la Transition.

Une tribune officielle qui, elle-même, est déjà fin prête pour accueillir les hôtes de marque lors de la parade militaire du 17-Août.

Direction les Affaires étrangères. La place, autrefois occupée par le sapin géant de l’ex-maire Jean-François Ntoutoume Emane, arbore fièrement les armoiries de la République, ainsi qu’un luminaire clamant "I love Gabon".

Libreville se pare donc déjà de ses plus beaux atours ! Et on n'attend que la mobilisation des Gabonais pour ces festivités.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon