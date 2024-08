64e anniversaire de l’indépendance du Gabon: plus de 1000 décorations

LES manifestations officielles marquant la célébration du 64e anniversaire de l’accession à l'indépendance du Gabon sous l’ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) ont démarré ce vendredi matin. Après la pose de gerbes de fleurs au mausolée du premier président du Gabon, Léon Mba, la délégation conduite par le patron de la Transition le général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu sur le boulevard Omar Bongo. Objectif, présider la cérémonie de remise des médailles de cette édition.

Ils étaient au total près de 1100 sur le territoire national et dans les 52 représentations diplomatiques et consulats du Gabon à l'étranger et 600 à Libreville à recevoir cette marque de reconnaissance de l'Etat. Certains des récipiendaires se sont vus épinglés de la médaille de l'ordre nationale de l'étoile équatoriale et d’autres de celle de l' ordre national du mérite Gabonais. C’est en vertu des pouvoir qui lui sont conférés que le président de la République par ailleurs grand maître des ordres nationaux, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema lui même qui a remis les médailles aux 11 dignitaires des ordres nationaux.

Cette première cérémonie de décoration sous l'ère du CTRI s'est démarquée par plusieurs particularités notamment la remise cette année à la demande du grand maitre des ordres nationaux, des médailles aux chefs de quartiers, aux techniciens de surfaces, aux orateurs traditionnels etc. Ce qui justifie le nombre des quotas revus à la hausse. La révision du nombre de personne distinguées cette année traduit aussi également aussi l'ambition du numéro 1 Gabonais qui souhaite que le droit du mérite devrait être rendu à tous ceux qui excellent dans leur domaine d'activité.

Sveltana Ntsame Ndong

Libreville/Gabon