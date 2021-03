53e anniversaire du PDG : "En toute sobrieté en raison du Covid-19"

LUTTE contre le coronavirus oblige, la commémoration du 53e anniversaire du Parti démocratique gabonais (PDG) se déroulera demain, sur l'ensemble du territoire national, dans " la sobriété, la tempérance, la mesure, la retenue et la simplicité, pour non seulement préserver des vies contre d'éventuelles contaminations à la Covid-19, mais encore pour ne pas perturber, désorganiser et troubler la stratégie de gestion de cette nouvelle vague de la Covid-19, mise en place et en œuvre par le gouvernement".

De même, a-t-il indiqué, eu égard au contexte sanitaire inédit, ce 53e anniversaire doit constituer pour les militantes et militants du PDG ''un événement émérite pour soutenir le leadership déterminant et décisif du Distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, dans la lutte contre la Covid-19, sensibiliser et conscientiser les 'camarades et les populations sur l'urgence la plus évidente et la plus absolue de se faire vacciner dès l'ouverture de la campagne, soutenir, sans réserve, l'action et la stratégie de riposte nationale contre la Covid-19 mise en œuvre par le gouvernement, etc''.