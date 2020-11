5 e promotion du CHESD : Ali Bongo Ondimba représenté par Michaël Moussa-Adamo

La promotion de cette 5e "session ordinaire" porte le nom du président gabonais. Il s'agit donc de la "promotion président Ali Bongo Ondimba". Et celle de la 3e "session spéciale" porte celui de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshilombo Tshisekedi.

Selon le commandant dudit établissement, "le CHESD dispense des enseignements de niveau politico-stratégique sur des questions nationales et internationales de défense, de sécurité et de stratégie". S'agissant de la session ordinaire, dont Ali Bongo Ondimba est le parrain, elle focalise ses enseignements sur la guerre et les opérations militaires, ainsi que les schémas de préparation de la paix. Elle prépare les officiers à des hautes responsabilités dans la perspective de comprendre l'environnement complexe dans lequel s'inscrit l'action de combat, de préparer la bataille et de l'emporter sur le terrain. Le CHESD leur permet de maîtriser le contexte géopolitique international et ses incertitudes.