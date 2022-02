39e session du Nepad : Ossouka Raponda représente Ali Bongo Ondimba

En lieu et place du chef de l'État, la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a pris part jeudi dernier, par visioconférence, à la 39e session du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad). Occasion pour elle de réaffirmer l'engagement du numéro un gabonais à œuvrer sans relâche au développement du continent, en mettant en œuvre l'Agenda 2 063. Lequel, adopté en mai 2013 à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), symbolise la détermination des dirigeants à matérialiser l'émergence d'une "Afrique forte, prospère au service de l'épanouissement des populations et dynamique sur la scène mondiale". Une ambition qui, en dépit du contexte sanitaire actuel, ne saurait être contrariée de quelque façon que ce soit.

Dans cette optique, la cheffe du gouvernement a réitéré l'appel solennel d'Ali Bongo Ondimba à davantage d'investissements dans le capital humain que représentent les populations africaines, de manière à impacter suffisamment tous les États du continent. " Ce n'est qu'à l'aune des efforts qui seront déployés dans ce sens que nous pourrons assurément nous satisfaire de notre mobilisation collective dans la réalisation de l'Agenda 2 063 pour la construction de cette Afrique que nous voulons", a-t-elle précisé. À noter que le numéro un rwandais, Paul Kagame, a été reconduit à la présidence du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du Nepad.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon