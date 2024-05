30e Assemblée de l'APF : Jean-François Ndongou loue "le modèle gabonais"

Le président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou, prend part, depuis mardi dernier, à Yaoundé, à la 30e Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Des assises dont les débats autour des thématiques "recours au dialogue politique dans le fonctionnement des institutions et de l'utilité de la diplomatie parlementaire en Afrique" s'avèrent, de manière unanime, fort enrichissants.

De fait, Jean-François Ndongou a édifié les délégués sur "le modèle gabonais" en matière de dialogue politique. Une vertu qui, a-t-il indiqué, a permis à notre pays de surmonter pas mal de crises en posant les jalons d'un meilleur avenir.

"Et le Dialogue national inclusif (DNI), dont les travaux se sont déroulés du 8 au 27 avril dernier au stade d'Angondjé, s'est inscrit dans cette dynamique", a-t-il mentionné.

D'autant plus que selon lui, ce conclave a permis aux Gabonais et Gabonaises de débattre, dans un climat empreint de fraternité, convivialité et en toute inclusivité, des voies et moyens d'asseoir leur pays sur des bases solides, stables et démocratiques.

C'est dire qu'au Gabon, le dialogue est une arme efficace autour de laquelle les populations parviennent à surmonter leurs contradictions et antagonismes.

Quoi qu'il en soit, ces assises qui s'achèvent aujourd'hui vont déboucher sur une feuille de route qui sera soumise à la 49e Session de l'APF, prévue du 8 au 9 juillet prochain à Montréal, au Canada.

J.K.M

Libreville/Gabon