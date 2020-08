17-Août : Ali Bongo Ondimba magnifie l'héritage de ses prédécesseurs

A cette occasion, Ali Bongo Ondimba a invité l'ensemble de ses compatriotes à ''mesurer le chemin parcouru ces soixante dernières années''. Ce d'autant qu'aujourd'hui, en enregistrant 60 ans d'indépendance, c'est l'âge de la maturité que le Gabon vient ainsi d’atteindre. Un pas en avant qui n'est pas sans incidences dans les différents domaines de la vie de la nation.

Le numéro un gabonais n'a pas manqué de relever les bases solides sur lesquelles repose la nation gabonaise. "Sur le plan politique, a dit Ali Bongo Ondimba, malgré les vicissitudes et les péripéties auxquelles nous sommes confrontées, le Gabon demeure uni et soudé. Les femmes n’ont jamais autant participé à la vie publique. Elles n’ont jamais autant contribué à faire respirer et évoluer notre société. Certes, nous pouvons diverger sur certains points, fussent-ils majeurs. Mais cette diversité d’opinions est un atout pour notre pays étant entendu que les échanges soient sincères, que la volonté réelle soit de bâtir et non de détruire, soit d’améliorer et non de dégrader, soit d’évoluer et non de régresser." Et le chef de l'État d'ajouter, non sans reconnaître l'action de ses prédécesseurs : "Cet héritage légué par nos pères fondateurs est le ciment qui nous unit par-delà notre diversité et nos différences. Elle est un atout précieux qu’il nous faut inlassablement cultiver et préserver."