France : Macron présente sa politique africaine

Le président français a présenté hier lundi 27 février à l’Élysée, les orientations de sa politique africaine pour les années à venir. Au début de son discours qui intervient à la veille de sa tournée au Gabon, en Angola, au Congo et en RDC, Emmanuel Macron a souhaité mettre en avant sa « profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain », contexte qu'il qualifie de « situation sans précédent dans l'histoire », avec « une somme de défis vertigineux ».

« Du défi sécuritaire climatique au défi démographique avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains », a-t-il énuméré, il faut « consolider des États et des administrations, investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, la transition énergétique », estime le chef de l'État français. Le président a par la suite annoncé une « loi cadre » pour de « nouvelles restitutions » d'œuvres d'art « au profit des pays africains qui le demandent ». Elle « sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture à notre Parlement » et « permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder » à ces restitutions, « reposant sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres ».

Le président français souhaite « que cette démarche puisse s'inscrire dans une dynamique plus large et également une dynamique européenne ». Et dans une logique de refus de réduire l'Afrique à un « terrain de compétition », privilégiant une relation « équilibrée » selon ses termes, M. Macron a annoncé que la France n'aura plus, à l'avenir, que des bases militaires cogérées avec les pays concernés sur le continent. Cela passera une « diminution visible » des effectifs français déployés, mais un « effort accru » en matière de formation et d'équipements.

JMN (Source RFI)

Libreville/Gabon