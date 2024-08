Véhicules abandonnés : des garagistes dans l'embarras

C'est un avis publié il y a quelques jours au milieu des Petites annonces de L'Union qui attire l'attention sur l'ampleur d'un phénomène devenu embarrassant pour les garagistes à Libreville : l'inertie de propriétaires qui refusent de revenir prendre possession de leurs véhicules laissés en réparation, dont certains depuis plusieurs années.

Conséquence : ces ateliers s'encombrent et empiètent même parfois sur un domaine communal auquel la municipalité s'échine pourtant à redonner fière allure.

Malheureusement, lorsqu'ils existent, de nombreux trottoirs, continuent à être "privatisés" par des garagistes.

Tout comme il n'est pas du tout rare d'observer le prolongement de leurs "hangars" sur une partie de la chaussée.

A la Cité Damas par exemple, et plus précisément dans la zone dite "Ognagna", un quartier du 5e arrondissement qui concentre pas moins d'une quinzaine de garages tous anonymes et partageant quasiment les mêmes terrains, Carlos ne sait plus à quel saint se vouer pour se débarrasser de toutes ces caisses dont certaines ne valent guère plus que le prix de leur métal.

Tant cette situation lui cause un manque à gagner. Dans un communiqué la semaine dernière, il invitait les propriétaires des véhicules abandonnés depuis 9 ans dans son parc à les retirer dans un délai de dix jours.

Il confiait même à L'Union avoir contacté individuellement certains clients encore joignables au téléphone.

Mais jusqu'à mercredi dernier, à la veille de l'expiration du délai, aucun d'eux ne s'est manifestéphysiquement.

"Ceux avec qui j'ai pu échanger ont promis de passer. Mais jusque-là toujours rien", se plaignait Carlos.

"Aujourd'hui je travaille debout debout, parce que je ne peux plus demander à un client de déposer son véhicule ici où je n'ai plus de place. Je demande donc aux propriétaires de venir enlever leurs voitures. Certaines sont là pour des pannes de moteur, d'autres ont besoin de refaire leur tôlerie et subir diverses autres réparations. Mais depuis que leurs propriétaires sont partis en promettant de revenir avec les pièces à changer, ils se font prier. Après autant d'années, je ne voudrais pas être tenu pour responsable de la dégradation de leurs biens, car nous n'avons jamais convenu qu'un seul véhicule passerait autant de temps ici", interpelle ce ressortissant d'Afrique occidentale, reconnaissable à l'accent de sa voix.

Des Carlos, il y en a hélas plusieurs à vivre le stress engendré par la saturation de leur environnement professionnel et la contrainte qu'ils ont de conserver les véhicules en l'état.

Quoique les délais des travaux ne soient pas toujours formellement conclus entre les parties.

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon