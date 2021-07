USTM : Cette réhabilitation tant attendue !

DE grève en grève, toutes les universités publiques du Gabon se ressemblent finalement. D'un côté, les enseignants qui revendiquent leurs vacations, de meilleures conditions de travail, et autres reclassements. De l'autre, des étudiants qui leur emboîtent le pas pour des requêtes diverses.

Et cette situation d'année académique en retard ne date pas d'hier. Et même la crise sanitaire ne saurait endosser la responsabilité de ce décalage, retard ou personne ne sait, même si le directoire universitaire soutient que l'établissement met un point d'honneur à finir ses volumes horaires quoi qu'il arrive.

Sachant qu'à l'USTM, la réhabilitation des infrastructures ou tout au moins les garanties d'un début des travaux est la condition pour que démarre l'année 2020-2021 ; que l'on aurait vu un représentant d'une entreprise venue présenter sa lettre d'attribution d'un lot du marché ; que depuis lors, on continue d'attendre qu'il achemine le matériel dont il aura besoin pour démarrer sa partie des travaux ; que la demande de cotation desdits travaux adressée par le ministère des Travaux publics à l'entreprise est très récente, et date du 2 juillet pour des travaux dont on a vanté le démarrage bien avant le mois d'avril ; que l'on est au mois de juillet ; que les vacances pointent à l'horizon, faut-il alors considérer que la visite des responsables de l'une des entreprises n'avait pour but que de calmer les enseignants-chercheurs de l'USTM qui revendiquent simplement le droit d'exercer leur noble métier dans des conditions décentes ? Sinon, elle démarre finalement quand cette année académique 2020-2021?