Tumeur au cerveau : le SOS d'une famille en détresse

Elle n'a que 9 ans. Mais déjà, elle lutte pour survivre. Les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur cérébrale.

Et depuis lors, Précieuse, de son vrai nom Nelva Latifa Moussavou Mboumba, est en attente d'une évacuation sanitaire qui ne vient toujours pas, tant la date de celle-ci et la destination à prendre ne sont toujours pas connues de ses parents, tous deux sans emploi.

Donc des Gabonais vulnérables et économiquement faibles. Joslin, son père, avec qui "L'Union" s'est entretenu jusqu'à hier, en présence de la mère Junior Nathanaëlle, rapporte que tout part de Lambaréné où la fillette a passé la dernière année scolaire auprès de sa grand-mère maternelle.

Au dernier trimestre, alors qu'elle vient de rentrer de l'école, la gamine joue avec son cadet sur un soubassement de la concession familiale. Mais peude temps après, elle ressent des vertiges, avant de faire une chute de plain-pied sur une hauteur de près de deux mètres du sol.

La chute est d'autant plus violente que c'est la nuque de l'enfant qui heurte en premier le sol.

Nelva hurle alors de douleurs. Conduite au centre hospitalier régional de Lambaréné, elle est prise aussitôt en charge par le personnel médical. Mais ici, pas d'impact visible de nature à inquiéter la famille. C'est du moins ce que croit savoir l'hôpital.

Et c'est donc tout naturellement que la mineure reprend le chemin de l'école quatre jours plus tard.Il reste que c'est malheureusement à son école, en plein cours, que la fillette est secouée par un violent mal de tête.

Mais tous les examens pratiqués tant au centre hospitalier régional, au Centre de recherche médicale de Lambaréné (Cermel) qu'à l'hôpital Albert-Schweitzer, se révèlent négatifs.

Décision est alors prise de faire monter l'enfant sur Libreville où un scanner et autres examens de sang sont pratiqués sur elle pour déterminer le mal qui la ronge.

C'est finalement à Libreville où toutes les auscultations, confirmées d'ailleurs par une IRM (imagerie par résonance magnétique) concluent à une tumeur au niveau du cerveau.

Par conséquent , Nelva Latifa Moussavou Mboumba doit être évacuée hors du Gabon pour préserver ses chances de survie dans une formation sanitaire rompue à la prise en charge de ce genre de cas.

Depuis le 5 août dernier, l le dossier médical de la jeune patiente se trouve dans les services de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), en charge justement des évacuations sanitaires.

Ainsi que l'atteste l'accusé de dépôt de la demande d'évacuation sanitaire N° 0005/08/2024 détenu par son père, Joslin Mboumba MboumbaAu service des évacuations sanitaires sis à l'immeuble des Arcades, paralysé lundi par une coupure d'électricité de plusieurs heures, l'on assure que la commission chargée de la validation des dossiers a siégé et qu'elle a même déclaré le cas Moussavou Mboumba "urgent".

Que des contacts auraient été pris avec les différentes formations sanitaires partenaires, et que la Cnamgs serait actuellement en attente de leurs devis pour choisir la destination et programmer finalement le voyage de la malade accompagnée de l'un de ses parents.

"Demain, nous allons vérifier s'ils ont réagi. Dans le cas contraire, nous allons les relancer", confiait lundi une source interne à la Cnamgs. Mais l'attente devient insupportable.

D'abord pour Nelva, sur qui a été posée une valve et dont l'état de santé est de plus en plus marqué par de violents maux de tête et des vomissements récurrents.

Elle alterne entre le Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO) et la demeure familiale, lorsque la crise baisse.

La longue attente reste aussi préoccupante pour ses parents qui se sentent impuissants devant la situation, et qui redoutent le pire pour la 2e de leurs trois enfants.

Reconnaissants envers tous ceux qui ont financé les différents examens déjà pratiqués sur leur fillette, ainsi que les frais pour l'établissement des passeports toujours en attente de délivrance (?) , Joslin et Nathanaëlle supplient toutes les âmes charitables prédisposées à leur venir en aide de se manifester.

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon