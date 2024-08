Transport/Rond-point de Nzeng-Ayong/Arboretum de Sibang : ça sent l'arnaque dans la tarification

C'est loin d'être une rumeur. Le prix du clando sur certains trajets dans le 6e arrondissement de Libreville a flambé.

Le cas du Rond-point de Nzeng-Ayong/Arboretum de Sibang où se trouvent les bureaux du Centre national de la recherche scientifique et technologique (Cenarest).

Depuis plus d'une semaine que les travaux du pont ont commencé, les chauffeurs de clandos, au lieu de prendre 100 francs comme leurs collègues qui font la SGA/ Carrefour arboretum, maintiennent 200 francs que l'on a toujours déboursés lorsqu'on partait du Rond-point de NzengAyong pour la SGA.

Au grand dam des clients. Les reporters de L'Union ont passé, mardi dernier, plus d'une heure et demie dans les clandos et parfois à pied, pour vérifier les affirmations de nombreux usagers. "Cenarest avec200 francs...une place !", hèle un conducteur.

Le clando fait son plein en un très court laps de temps. Les clients ne bronchent nullement. "Que puis-je faire, puisque j'ai une urgence familiale au PK 9 ?", avance une jeune dame. Pour Braxi, la situation est incompréhensible. "

Ce tarif ne peut pas se justifier. N'importe qui se lève un bon matin et décide ce qu'il veut sans qu'aucune autorité ne monte au créneau pour faire un contrôle. L'attitude de nostransporteurs urbains frise vraiment l'anarchie. Le comble, c'est que nous, les clients, sommes complices de cette regrettable situation, puisque nous ne boudons même pas", se plaint-il.

Les panneaux indiquant la route barrée se voient déjà à partir de l'hôtel de la CAN.

Plus loin, précisément au niveau de l'arboretum de Sibang, une barrière est érigée. Et c'est là le terminus où les petits commerces peuvent se frotter les mains.

Après avoir remis l'argent au transporteur, chaque passager descend pour emprunter le couloir créé par Sogea-Satom, chargée de construire le nouvel ouvrage (lire ci-dessous).

D'origine camerounaise, le chauffeur qui transporte notre équipe tire la couverture à lui. "On n'a pas augmenté, ni diminué le tarif. Ce sont les clients qui, délibérément, proposent et non nous. Par ailleurs, sachez aussi que les taxes de la mairie ne changent pas", tente-t-il de se dédouaner.

MIKOLO MIKOLO

