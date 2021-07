Stade Omnisports  : Un défi pour le département des Sports

LES travaux de réhabilitation du stade Omnisports président Bongo, 12 ans après, sont à l'arrêt. Maître d'ouvrage délégué, l'Agence nationale des grands travaux et d'infrastructures (ANGTI) et ses partenaires n'ont jamais tenu leurs engagements…

Alors que ces installations faisaient partie des sites devant accueillir la phase finale de la Can 2012, ses concepteurs n'ont jamais livré le chantier au département des Sports. Qui, contre toute attente, fut écarté de la gestion financière pour des raisons que de nombreux observateurs de la vie sportive gabonaise ignorent. Préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays, ce dossier, difficile en raison des méandres financiers qui l'entourent, est confié, pour une fois, au département des Sports. Ce dernier, annonce-t-on, "a promis de relever le défi ".

Une action qui a commencé par le désherbage à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte, le curage des canaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, l'enlèvement de toutes sortes de détritus, etc.