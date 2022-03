Samu social gabonais : un million de consultations gratuites plus tard...

Se donner à voir ou à revoir. Montrer avec quel personnel et, surtout, quel matériel technique et ultramoderne il soigne les populations. Exposer sa capacité d'action et d'accès aux soins, de prise en charge strictement gratuite pour sauver les Gabonais. Le Samu social s'est récemment ouvert au public.

Notre équipe de reporters conduite par Line R. ALOMO vous emmène à la découverte de ce qui devient un instrument indispensable dans la prise en charge des personnes démunies au Gabon !

C'est à retrouver dans notre livraison de ce vendredi 18 mars 2022.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon