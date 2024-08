Restauration de l'ordre urbain : comme un jeu de dupes

Depuis plusieurs années, le problème de l'insalubrité et de l'anarchie dans l'occupation du domaine communal de Libreville peine à trouver une solution.

Les différents dirigeants qui se succèdent à l'Hôtel de Ville et les commerçants ne parviennent jamais à accorder leurs violons.

"Toutes les parties concernées par la problématique de la propreté de notre capitale et ses environs jouent à un jeu de dupes. Si les autorités veulent gagner cette bataille, ils doivent employer la manière forte. Sans oublier de construire, non seulement dans chaque arrondissement, un grand marché digne de ce nom. Mais aussi, des marchés de proximité dans certains lieux", suggère un observateur rencontré à la SNI.

En attendant et en espérant voir se concrétiser de telles infrastructures auxquelles le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) accorde, heureusement, de l'importance, les commerçants, eux, guidés par l'instinct de survie, tiennent bon, perpétuant cette partie de poker menteur entre l'Hôtel de Ville et les opérateurs économiques.

MIKOLO MIKOLO

Libreville/Gabon