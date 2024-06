Randonnée écologique : impact de la pollution continentale sur la plage de la Pointe-Denis

Ce samedi matin, une cinquantaine de jeunes débarquent sur la plage de la Pointe-Denis. Ce sont des volontaires des ONG SOS Komo-Océan, Plurmea, "Les amis du littoral et des eaux", "Les amis de la Lowe" et bien d'autres.

À ces organisations se sont joints des agents de l'administration de tutelle à travers la Direction générale des écosystèmes aquatiques, Clean Africa, la Croix Rouge gabonaise… ainsi que les autorités du département du Komo-Océan dont son délégué spécial, Claude Atisso et ses équipes.

Ensemble, tout ce beau monde va se déployer sur la plage et les forêts environnantes pour constater la pollution ambiante et collecter les déchets pour les mettre dans des lieux appropriés. Et les découvertes ne vont pas tarder.

Là, des bouteilles plastiques. Plus loin des canettes de bière et autres boissons gazeuses. La plupart viennent du continent, explique Gérard Michel Adandé Avili, président de SOS Komo-Océan, qui est à l'initiative de cette randonnée dite environnementale.

L'homme sert aussi de guide au groupe ainsi constitué. Mais tout ne vient pas du continent, nuance-t-il. En poursuivant leur marche sur la plage, les randonneurs découvrent d'autres déchets : ceux des pêcheurs cette fois.

Boîtes de conserve vidées de leur contenu, bouteilles d'eau et de bière parfois laissées là par ces travailleurs à l’issue de leur activité. Dans la foule, d'aucuns suggèrent de poser des panneaux de signalisation qui indiqueront les bonnes pratiques à adopter par tous.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon