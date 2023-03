Port Môle au 2e jour : l'insoutenable attente des familles

CE vendredi 10 mars, les familles sont toujours aussi nombreuses au Port Môle. Y ont-elles passé la nuit ? ''Non. Nous sommes les derniers à être partis d’ici hier à 23 heures Mais on n’avait toujours aucune nouvelle de notre frère'', renseigne Didier entouré des siens.

Au matin, sa sœur et lui-même ont été à la morgue pour savoir. Rien, aucun nouveau corps en dehors des 3 connus y déposés. En fait au Port Môle, rien ne filtre. Du moins rien de nouveau lorsque nous partions de là. Alors on croise les doigts. On prie, on espère une information qui dise qu’on a retrouvé untel ou même un corps, qu'on aille l’identifier pour en avoir le cœur net. Pour en finir avec cette incertitude. Mais l’attente est insoutenable. Et, il y a dans l’air une tension palpable. On prête attention et oreille à tout.

Là un gendarme aux aguets est sans nouvelles de sa femme et de son enfant. Ici, c'est une dame qui ne sait rien de ses trois nièces, au loin une famille cherche 7 de ses membres qui avaient embarqué sur le bateau… Et des cas ainsi, il y en a à la pelle. Comme pour passer le temps et occuper l'esprit, certains y vont de leur imagination pour nourrir théories et hypothèses et finalement maintenir ainsi l'espoir de revoir leur parent vivant. D'aucuns estiment même que ''si c’était la route, on serait parti nous-même chercher nos parents''. Parmi les hypothèses les plus partagées et alimentées, on pense que certains des passagers ont peut-être mal porté leur gilet. Du coup, pour ceux-là qui portaient bien le leur, on pourrait les retrouver flottant.

Certaines suppositions prêtent le flanc à la théorie de nombreux passagers non inscrits sur le manifeste. Une hypothèse qui vrombit de plus en plus quand l'on tient compte de ceux qui soutiennent que leurs parents étaient sur le bateau, ont même donné des nouvelles de ce qui se passait, mais sans noms inscrits sur le document officiel de voyage. ''Depuis nous n'avons aucune nouvelle.'' Quoi qu'il en soit, l'attente sera longue et insoutenable pour toutes ces familles tant qu'elles ne sauront pas ce qui est arrivé à leurs proches ou n'auront pas simplement identifié leurs corps.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon