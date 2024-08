Le sport gabonais en pleine décadence

Au sortir des Jeux olympiques Londres-2012 en Angleterre, plusieurs Gabonais avaient cru que la médaille d'argent obtenue par notre jeune compatriote Anthony Obame Mylann, constituerait un déclic pour tous les sports gabonais, au niveau organisationnel comme compétitif, pour prendre son envol aux plans domestique et international.

Hélas, notre pays n’a pas su capitaliser sur cette participation exceptionnelle, qui avait vu également celle en terre anglaise du football avec les U23 du coach Claude-Albert Mbourounot, de la boxe et de l'athlétisme avec Paulette Ruddy Zang Milama, éliminée seulement en demi-finale de la discipline reine (100 m).

Les dirigeants sportifs, avec à leur tête un ministère des Sports visiblement sans vision et dont les enjeux sont ailleurs, en sont responsables.

En effet, il est difficile et pratiquement impossible d'affronter le haut niveau sans une préparation adéquate.

Et comme l'a écrit, dans notre édition du mercredi 14 au dimanche 18 août 2024, l'envoyé spécial de L'Union aux JO Paris-2024, Willy Ndong, le naufrage du Gabon était prévisible.

" Notre sport part en déliquescence tout simplement par l'absence de la volonté politique et des ego de nos dirigeants sportifs en fonction qui ont érigé des barrières et mis des freins dans le développement de nos disciplines sportives. Après l'obtention de la médaille d'argent obtenue de haute lutte par Anthony, la décadence s'est ensuivie. Et au lieu que cette médaille olympique soit porteuse d'espoir en suscitant une forte adhésion des jeunes gabonais vers le taekwondo et d'autres disciplines, ce fut lecontraire. Par exemple, pas de politique de motivation de la part de la tutelle envers, notamment, les ligues provinciales qui manquent de moyens. Le taekwondo gabonais devrait servir de référence dans notre pays ", a accusé l'ancien président du Comité national olympique du Gabon (CNOG), Léon-Louis Folquet.

Non sans exprimer sa grande désolation au sujet de la participation catastrophique à " Paris-2024 " d'autres pays d'Afrique centrale.

Aucun pays de notre sous-région n'ayant décroché de médailles.

---

Vous avez lu 50% de cet article.Retrouvez-le dans notre jouranal en version numérique en cliquant sur le lien: www.e-kiosque-sodipresse.com

---

MIKOLO MIKOLO

Libreville/Gabon