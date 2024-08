Études supérieures : 55 bacheliers gabonais en route pour Moscou

La République fédérale de Russie vient d'octroyer, pour le compte de l'année académique 2024-2025, 55 bourses d'études à de jeunes bacheliers gabonais dans le cadre de la coopération bilatérale entre Libreville et Moscou.

Parmi les heureux bénéficiaires, Arthur Élisée Ndong Ebeyard (lire ci-dessous), le tout premier Gabonais à faire son entrée dans le prestigieux institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), aussi appelé "Harvard russe".

C'est ce qui ressort des résultats de la campagne d'admission des boursiers gabonais aux établissements d'enseignement supérieur russes pour l'année académique 2024-2025, lancée par l'ambassade de Russie au Gabon.

Ces résultats ont été récemment rendus publics à Libreville au cours d'une cérémonie de clôture de ladite campagne tenue au siège de la représentation diplomatique russe sise au boulevard Triomphal Omar-Bongo.

En présence des autorités éducatives, des futurs étudiants sélectionnés et de leurs parents.

Occasion pour le diplomate russe Dmitrii Korepanov, non seulement de retracer l'histoire de la coopération entre le Gabon et son pays en matière éducative, aujourd'hui vieille de plus d'un demi-siècle et grâce à laquelle plus de 800 Gabonais ont pu bénéficier d'une formation de niveau international dans les établissements d'enseignement supérieur de son pays.

Mais également, d'adresser quelques conseils à cette cuvée 2024-2025.

"Vous avez réussi lors de la sélection rigoureuse, ce qui prouve que vous êtes les meilleurs parmi les méritants. En Russie, on dit que la période universitaire est la meilleure de notre vie, et j'espère que vous la mettrez à profit, que vous deviendrez des spécialistes hautement qualifiés et recherchés sur le marché du travail", a-t-il souhaité.

Des conseils également repris par les représentants gabonais de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), qui ont de ce fait invité leurs jeunes compatriotes à être partout où ils seront, les dignes ambassadeurs du Gabon et des valeurs qui lui sont propres, afin de revenir au pays bien formés et participer ainsi à leur tour au développement de la nation.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon