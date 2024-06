Emploi des travailleurs étrangers : la rouerie des patrons

Avec un chiffre de 34 %, le Gabon enregistre le taux de chômage le plus élevé en Afrique centrale et figure parmi les 10 premiers en Afrique subsaharienne.

Les experts attribuent ce phénomène qui affecte majoritairement la population jeune, à l'inadéquation formation-emploi. D'autant que bien des nationaux se sont formés dans des métiers dont les entreprises et le pays deviennent de moins en moins demandeurs.

Le recours systématique, des décennies durant, à une main d'œuvre étrangère dans plusieurs secteurs était alors devenu une règle établie et, surtout, une excuse commode pour de nombreux employeurs pour avoir dans leurs effectifs des collaborateurs venant d'ailleurs.

Le récit populaire ayant de surcroît réussi à distiller dans la conscience nationale, le fait selon lequel le personnel étranger serait "plus disponible", "plus discret" et "plus docile" que ne le seraient les nationaux.

Du coup, malgré le fait que de plus en plus de jeunes diplômés gabonais répondent aux besoins des entreprises, et que les autorités nationales cherchent les voies et moyens pour réduire le fort taux de chômage qui affecte cette population, certains employeurs continuent allègrement de faire la part belle à des recrutements externes non autorisés.

Le cas le plus patent et qui constitue assurément l'un des parfaits scandales en la matière est celui de l'entreprise Forberd-Gabon, en dépassement de 30 % des employés expatriés pour un quota admis de 10 %.

Au cours de la réunion convoquée en février par le ministre du Travail, son président-directeur général, Mesmin Sigha, avait justifié ce dépassement par des contraintes techniques liées aux activités industrielles de son groupe.

Selon cet opérateur camerounais, les activités industrielles nécessitant une expertise spécifique, il lui a fallu recourir à du personnel expatrié faute de compétences locales.

---

Vous avez lu plus de 50% de cet article. Retrouvez-le dans notre journal du en version numérique en cliquant sur le lien: www.e-kiosque-sodipresse.com

---

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon