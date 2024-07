Abus sexuels sur mineurs/jeunes : cap sur l'accompagnement des victimes

La crise post-électorale de 2016 l'avait contrainte à l'exil, comme beaucoup d'autres de ses compatriotes visés par le pouvoir déchu.

Une situation qui a alors réduit au silence l'ONG Samba Mwanas qu'elle a fondée pour dénoncer et lutter contre un phénomène tout aussi odieux qu'ignoble : les violences et abus sexuels envers les mineurs et jeunes.

Des pratiques commises sur des êtres sans défense, parfois par des ascendants issus de tous les milieux socio-professionnels de la République.

C'est dire qu'en brisant l'omerta autour de ces violences sexuelles que beaucoup d'adeptes avaient assurément souhaité continuer à mener silencieusement, Hortense Nname et son ONG avaient cristallisé une bonne dose d'hostilité parmi les anciens dirigeants.

Mais huit ans plus tard, c'est une Hortense Nname encore plus déterminée à se mettre de nouveau au service d'une cause dont le mandatconcède-t-elle, ne lui viendrait pas des hommes, que nous avons rencontrée.

"J’ai été poussée à l’exil pendant huit ans après la crise post-électorale. Ce fut une grande épreuve pour moi, pour Samba Mwanas et pour toute l’équipe. Je ne remercierai jamais assez mon équipe qui a tenu bon malgré les difficultés multiformes qui ont pris de l’ampleur pendant ces années. Heureusement que Dieu n’oublie pas ses enfants. Grâce à l’appui de nos sympathisants, des hommes et des femmes de cœur ont pris le risque de nous accompagner financièrement et techniquement dans nos activités. Ils se reconnaîtront. Qu’ils trouvent ici nos sincères remerciements (...). Nous avons certeseu des craintes, mais notre Dieu est grand ! Me concernant, je me suis demandé ce que Samba Mwanas deviendrait si jamais le pouvoir ne changeait pas. Aujourd’hui, je suis de retour, un grand merci au CTRI".

Elle explique que Samba Mwanas n’a jamais cessé ses activités. Son invisibilité apparente n'était qu'une stratégie pour protéger ses représentants restés actifs sur le terrain.

"La bonne nouvelle est que l’équipe est plus consolidée qu’autrefois. Toujours déterminée à faire valoir et à donner la priorité à l’intérêt supérieur de l'enfant", l’un des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Pour l'année en cours, l'ONG recense 104 cas d'abus sexuels sur les 336 élèves sensibilisés entre avril et mai ! L'âge des victimes varie entre 3 et 12 ans.

Les abus les plus cités, commis aussi bien en milieu familial qu'en dehors de ce cercle, sont l’inceste, les viols entre camarades, les filles qui abusent d'autres filles, et les garçonsqui en font autant à l'endroit d'autres garçons.

Olivier NDEMBI

Libreville/Gabon