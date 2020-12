Zones agricoles à forte productivité : deux conventions scellent leur démarrage effectif

La première convention définit le cadre général de coopération en matière de ZAP entre les deux départements ministériels. La seconde est un accord spécifique pour la réalisation de la déforestation et de la valorisation des espèces dans le cadre de l'aménagement des ZAP.

Disséminées dans trois provinces, notamment à Kango et Andeme (Estuaire), Idemba et Mboukou (Ngounié) et Bifoun-Abanga (Moyen-Ogooué), ces ZAP sont de véritables pourvoyeuses d'emplois. Aussi plus 5 000 postes y sont-ils attendus.