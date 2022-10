Yves Fernand Manfoumbi annonce la reouverture de l'espace PME d'Awendjé aux entrepreneurs

Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises (PME) Yves Fernand Manfoumbi a procédé mercredi à l'ouverture de l'espace PME, sis à Awendjé. Une structure dédiée aux entrepreneurs , fermée il y'a plusieurs mois ; suite à certains soucis techniques. Rappelons que cette réouverture est le résultat de l’engagement du gouvernement et de ses partenaires en faveur du développement d'un écosystème entrepreneurial pour notre pays. La réouverture de l'espace PME est une des priorités du gouvernement gabonais.

En effet, lors de son addresse le 16 août dernier, Ali Bongo Ondimba est une fois de plus revenu sur ce qu'il a qualifié de clé de voûte de son projet pour la nation, à savoir le plein emploi. " Pour ce faire, le gouvernement s'est résolument engagé à mettre en place des outils et des instruments capables d’impulser une véritable dynamique autour des activités en faveur de l'entrepreneuriat. La réouverture de cet espace, fermé depuis quelques temps permet de nous inscrire non seulement dans le projet de création, d'emplois du chef de lEtat Ali Bongo Ondimba , mais aussi et surtout dans sa politique de développement économique, axée sur la diversification et la transformation de notre modèle économique ", a souligné le ministre Yves Fernand Manfoumbi.

Notons que l'espace PME a pour objectifs de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs en mettant à leur disposition un environnement et un encadrement plus propice à leur développement. Sa réouverture s'est effectuée avec des nouveaux partenaires, une nouvelle identité et une nouvelle approche.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon