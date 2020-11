Voiries portuaires : l’Oprag engage les travaux de réhabilitation

Le directeur général de l’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) poursuit l’application de sa vision stratégique déclinée lors de sa prise de fonction.

Dans le cadre du programme de réhabilitation des voiries portuaires d’Owendo, Apollinaire Alassa a procédé, le 5 novembre dernier, dans la commune éponyme, au lancement des travaux de réhabilitation de la voie d’accès secondaire située entre le carrefour “Foyer des marins” et la Société de vin gabonaise (Sovingab).

Financés par l’Oprag sur un linéaire de 451,02 m, ces travaux permettront aux opérateurs portuaires d’améliorer la fluidité du transport de marchandises et des personnes, ainsi que l’assainissement de la voie publique.

Cette nouvelle vision repose sur deux axes, dont le premier est la nécessité de mettre un accent sur la maintenance, la valorisation du cadre organisationnel du travail, la motivation des ressources humaines. Et le second axe sur l’investissement, l’amélioration des conditions actuelles et l’arrimage aux exigences internationales.