Voie ferrée : Setrag met en service une 4e passerelle piéton

LE ministre des Transports, Brice Constant Paillat, a inauguré jeudi dernier, en présence de la maire d'Owendo, Jeanne Mbagou, et du directeur général de la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag), Christian Magni, la 4e passerelle du réseau ferré. Objectif : garantir, comme pour les autres ouvrages, la sécurité des riverains sur le chemin de fer.

"Cet ouvrage entre dans le cadre d'un plan d'aménagement qui est adossé au programme de remise à niveau de la voie. 15 passerelles de cette nature seront construites sur l'ensemble du réseau, 4 sont désormais livrées, 3 autres sont en voie de l'être et les 8 autres suivront selon le plan d'exécution qui a été conçu et qui prendra fin d'ici 2024. C'est donc une satisfaction, car nous enregistrons souvent des accidents liés aux traversées intempestives de la voie ferrée et nous espérons qu'avec cet ouvrage, nous allons réduire le nombre d'accidents qui surviennent. Cet ouvrage sera couplé également à l'érection des barrières de protection qui permettrait à nos concitoyens d'emprunter cette voie", a souligné le membre du gouvernement.