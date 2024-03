"Un jeune, un taxi, un avenir" : la 2e cohorte entre en scène

Dans le cadre du pro- jet gouvernemental, "Un jeune, un taxi, un avenir", 21 promoteurs de nationalité gabonaise ont reçu dimanche dernier leurs certificats d'encouragement.

La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du Pôle National de Promotion de l'Emploi (PNPE), à Libreville. Ce projet conduit par le Pôle National de Promotion de l'Emploi et soutenu financièrement par Épargne et Développement du Gabon (EDG), à travers un fonds de garantie, consiste à autonomiser ces jeunes Gabonais, titulaires d'un baccalauréat et détenteurs d'un permis de conduire C et D, dans le métier de taxi.

Ceci pour leur permettre d'être des auto-entrepreneurs en devenant propriétaires de ces taxis au bout de quatre années. "La remise d'attestation démontre le bon déroulement de ce projet, et visent également à établir un dialogue de gestion permanent entre la tutelle, les partenaires et les promoteurs. Ce dans le but non seulement de partage d’expériences, mais également de consolider les acquis à mi-parcours", a souligné le DG.

Rappelons qu'une fois en possession des taxis, ces chauffeurs doivent reverser une recette journalière de 24 mille francs. La seule charge qu'ils ont à payer est celle relative au carburant. Les autres étant à la charge du projet. Notamment les assurances, la pneumatique, les réparations, les vidanges, les documents afférents au transport terrestre...

Ils travaillent de 6 à 21 heures 30 jusqu'au samedi. Et ils sont rémunérés mensuellement.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon