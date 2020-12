UBA Gabon : Eugenia Onyekwelu promue à la direction générale

La promue n'est pas une novice dans le métier, d'autant qu'elle jouit de plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des opérations bancaires, la gestion des risques, des technologies de l'information, la gestion de projets, la gestion des relations, la trésorerie et l'analyse financière.

Personnalité aux multiples facettes en termes de pratiques bancaires, la nouvelle patronne d’UBA Gabon a fortement contribué à la formation stratégique de certaines entités greenfield (création d'une filiale entièrement nouvelle) et à la normalisation des processus d'acquisitions brownfield (acquisition d'une entité étrangère déjà existante) dans 10 pays africains.

C'est en 2012 que cette travailleuse dévouée est "draftée" pour renforcer le staff de UBA Gabon comme directrice des opérations. Depuis lors, le manager aux nombreux succès et réalisations au sein du groupe est parvenu à s'imprégner globalement de la culture et du contexte macro et microéconomique gabonais.