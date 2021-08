Tronçon Okondja-Tebe  : Bientôt la fin du calvaire

PLUSIEURS fois décalée, la date de livraison de la route Okondja-Tebe pourrait être fixée d’ici à décembre prochain, estime Machel Nguema, P-DG de MN-Industries, l’entreprise gabonaise attributaire du marché.

Actuellement, l’entreprise a pu réaliser le rechargement en matériaux latéritiques d’Okondja à Odjala. Soit plus de 50 km sur un linéaire de 100 km. " Pour les usagers et les habitants de la localité, les affres vécues sur ce tronçon seront bientôt un mauvais souvenir " , confie le responsable, convaincu de la fin prochaine des travaux.

Lancés le 25 mars 2019, les travaux ont connu plusieurs arrêts. Le premier a duré 5 mois, de mai à septembre 2020, le second de novembre 2020 à janvier 2021. Dans le chapitre des arrêts qui ont considérablement impacté le délai de livraison initial, il faut compter l’avènement de la pandémie de coronavirus qui a causé beaucoup de dommages à l’économie mondiale avec son lot de mesures restrictives. Au Gabon, il y a eu le confinement, l’arrêt de tous les chantiers BTP dans les 9 provinces et des retards de paiement des factures.

La réhabilitation de cette voie sonnera la fin du calvaire. Okondja-Tebe est un levier pour l’épanouissement de nombreuses activités des populations rurales. On peut citer l’acheminement des médicaments et des soins de qualité et plateaux médicaux spéciaux. Il permettra le développement du commerce, une aubaine pour les artisans, les agriculteurs. Sans oublier les acteurs du terroir qui peinent à faire émerger les richesses socioculturelles à fort taux de valeur ajoutée.