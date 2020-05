: "A très court terme, on comptera une perte potentielle de près de 5 000 emplois directs et indirects"

Sylvain Mayabi Binet : Après la crise pétrolière mondiale de 2015, nous avons eu une légère reprise dans le secteur pétrolier, entre le deuxième semestre 2018 et la fin 2019, grâce à la remontée des cours du baril, l’augmentation de la production nationale et la reprise des grands projets. Et maintenant, c’est une vraie dégringolade qui risque de nous ramener non pas en arrière, mais à des niveaux de chute jamais connus. Car ce ne sera pas une gestion de crise standard, mais une crise qui, outre la lutte pour l’équilibre des grands agrégats économiques, va nécessiter des arbitrages difficiles.