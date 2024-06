Travaux publics : les députés édifiés sur la stratégie du gouvernement

À la tête du ministère des Travaux publics depuis septembre 2023, le général Flavien Nzengui Nzoundou était auditionné mercredi dernier par la Représentation nationale. Le membre du gouvernement répondait aux questions des députés de la Transition sur la stratégie mise en œuvre par son département ministériel et son efficacité.

En considération de ce que, depuis plus d’une décennie, "le gouvernement n’a pas élaboré et exécuté un programme normal d’entretien de routes latéritiques en raison, entre autres, de l’absence de budgets conséquents, de la vétusté et du non-renouvellement des matériels et engins affectés aux subdivisions du ministère des TP".

La conséquence directe étant la forte dégradation des voies de communication sur l’ensemble du territoire. Pour le ministre des Travaux publics, "face à ce constat alarmant, il fallait réagir assez vite et bien dans le cadre de la stratégie étalée sur la période 2024-2025".

Dans l’immédiat, a-t-il expliqué, le gouvernement a acquis et continue d’acquérir des matériels neufs de génie civil, non seulement pour rééquiper les unités territoriales, mais aussi pour déployer des équipes tampons dont une se trouve sur l’axe Alembe-Lopé-Mikouyi (300 km).

Au total, ce sont plus de 1 000 km de routes en terre qui sont concernés par le programme en cours. Et près de 2 600 km pour le programme triennal qui s’étend jusqu’en 2026.

"Notre stratégie globale d’entretien et d’aménagement des routes se fonde sur six lignes majeures, à savoir la relance des activités de la régie ; la poursuite et la finalisation des projets d’aménagement des routes dont les travaux étaient à l’arrêt depuis environ 10 ans ; (...) l’élaboration et l’exécu tion des programmes des travaux d’ensoleillement des accotements des routes bitumées ainsi que des signalisations routières", a expliqué Flavien Nzengui Nzoundou.

L’autre ligne majeure est l’élaboration d’un programme de remplacement des ponts métalliques. "Toujours grâce au financement du CTRI, les éléments de ces ponts métalliques d’une valeur de 2 milliards de FCFA et fournis par un partenaire extérieur, se trouvent déjà au port d’Owendo dans des conteneurs", a assuré le ministre des Travaux publics.

