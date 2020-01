Transports : Léon Bonda Balonzi au fait de la Setrag

Lors de cette sortie qui l'a conduit à visiter quelques services et installations de l'entreprise de transport ferroviaire, le membre du gouvernement a également échangé avec les responsables de Setrag, dont le directeur général, Luiz Lombardo Renato Torres.

Un entretien qui a consisté à faire le point des activités de l'année 2019 et évoquer les perspectives de l'année 2020. Les questions inhérentes aux déraillements et les récriminations des usagers quant à la qualité du service n'étaient pas en reste.

"Setrag, de par son rôle, est un acteur majeur pour l'économie nationale. Il était donc nécessaire, au regard des récriminations faites ici et là, de venir sur place pour discuter ensemble sur la manière de mieux faire en cette année 2020 car, comme l'a dit le chef de l'État dans son discours, l'heure n'est plus aux annonces mais à l'action" , a indiqué Léon Bonda Balonzi, qui s'est engagé à veiller à ce que les améliorations soient apportées au service par la société.

"Nous sommes conscients des désagréments subis par les usagers. Notre chemin de fer, qui est actuellement en travaux, est une voie unique et on ne peut pas interrompre le trafic, malgré le fait que certaines zones soient instables. Nous faisons le nécessaire pour réduire les risques d'accidents et assurer la sécurité de nos usagers", a déclaré Luiz Renato Lombardo Torres.