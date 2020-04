Transport urbain : Trans'Urb démarre ses activités

Vendredi dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est à nouveau adressé au peuple gabonais, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annonçant des mesures d’aide massive et exceptionnelle, particulièrement sur le plan social, avec la "gratuité pour tous les usagers dans les transports terrestres assurés par les entreprises publiques".

Pour matérialiser cette promesse du chef de l'Etat, le ministre des Transports, Léon Armel Bounda Balonzi, et sa déléguée François Assengone Obame, ont lancé, samedi, les activités de la compagnie Trans'Urb. Dotée de 285 véhicules (100 grands bus et 185 véhicules de type Coaster), l'entreprise va, dès cette semaine, transporter gratuitement les habitants des communes de Libreville, d'Akanda et d'Owendo empruntant les transports en commun, jusqu'à la fin de la pandémie du coronavirus.

En termes d'organisation du trafic, le directeur général de Trans'Urb, Joël Lehman Sandoungout, a expliqué que "la compagnie devrait se servir, pour un départ, des points d'embarquement et de débarquement de la Sogatra et de Trans Akanda". Et le ministre des Transports de préciser que "les zones de grande fréquentation humaine seront priorisées, notamment Nzeng-Ayong, le front de mer, les axes ancienne gare-routière-Melen, Owendo-aéroport Léon-Mba".

Dans tous les cas, pour le membre du gouvernement, "ce lancement s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités gabonaises de proposer une offre de transport qui tienne compte des attentes des habitants des communes sus-citées, surtout en cette période de crise sanitaire".



Guy-Romuald MABICKA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie