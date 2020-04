Transport : "Les moyens roulants sont mis à disposition pour des besoins essentiels"

L'Union. Parmi les grandes mesures d'aide annoncées par le président de la République, il y a la gratuité du transport. Quelle stratégie a été mise en place dans ce domaine ?

Léon Armel Bounda Balonzi : Avant de parler de la stratégie, je voudrais d'abord parler de la nature. Chacun de nous a cinq doigts dans chacune des mains. Ceci pour dire qu'au ministère des Transports, pour matérialiser les très hautes instructions du président de la République et du chef du gouvernement, nous nous sommes posé cinq questions : avec qui mettons-nous en œuvre ces instructions ? Avec quels moyens ? Comment nous le faisons ? Quand commençons-nous ? Et pour quel objectif ? Ayant répondu à ces interrogations, nous sommes arrivés à asseoir notre stratégie de mise en œuvre des instructions des plus hautes autorités du pays, notamment celle de rendre le transport public gratuit. Dans ce domaine, nous avons deux acteurs principaux : la Société gabonaise de transport (Sogatra) et la Société gabonaise des transports urbains (Trans'urb). Et nous avons un autre acteur privé, TransAkanda, qui a manifesté le besoin de nous accompagner. C'est une forme de solidarité que nous saluons au passage. C'est avec ces trois opérateurs que nous organisons la gratuité dans le secteur des transports, et chacun a une zone d'intervention bien déterminée. Naturellement, TransAkanda, qui dispose de cinq lignes, dessert cette partie du nord de Libreville. La Sogatra se charge de la desserte Sainte Marie-Ntoum, en prenant en compte les PK. Et Trans'Urb se charge de l'intérieur des communes de Libreville et d'Owendo.