Transport interurbain : une relance assujettie aux contraintes du Covid-19

Tel un aiguillon dans un organisme, les exigences liées au Covid-19 sont loin de favoriser une reprise encourageante des activités des agences de transport desservant l'hinterland, et vice versa. Il faut dire que le secteur a subi de plein fouet les rigueurs de la crise en rapport avec le nouveau coronavirus, du fait de l'arrêt total des activités, des mois durant.

Trois mois de suspension d'exercice plus précisément. Le transport interurbain gabonais en sort laminé. Et c'est un euphémisme. Tellement l'impact de ces décisions se révèle désastreux. Et ce n'est pas demain la veille que le dynamisme reconnu de ces compagnies sera rétabli. La restauration dépendra de plusieurs facteurs, la première étant la disparition effective des effets induits par la terrible pandémie.