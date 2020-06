Transport aérien : une reprise prochaine sous très haute surveillance

Le transport arien national pourrait reprendre à compter du mois de juillet prochain. Après trois mois d’arrêt dû à la persistance de la pandémie de Covid-19 marquée par la suspension des vols commerciaux (sauf cas exceptionnels), le gouvernement envisagerait la réouverture des frontières aériennes du Gabon, selon certaines confidences au ministère des Transports.

Une décision qui devrait permettre de sauver un secteur considéré dans le monde comme le plus impacté par la pandémie de coronavirus. En effet, selon le ministère de l’Économie et des Finances, l’arrêt des vols internationaux en partance et en provenance du Gabon a eu comme conséquence des milliers d’employés en chômage technique et des milliards de francs de pertes pour les compagnies aériennes et pour les recettes pour l’État.