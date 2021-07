Tourisme : Vers la réouverture du parc de Lekedi

FERMÉ depuis le début de la pandémie de Covid-19, le parc de Lekedi pourrait relancer ses activités d'ici août prochain. Si rien ne perturbe la tendance baissière actuelle de la maladie.

14 000 hectares de savanes, de forêts galeries et de plans d'eau, des centaines d'animaux locaux et importés, des paysages sauvages, c'est là quelques-unes des caractéristiques de ce parc situé près de Bakoumba, localité de la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon. Ce parc animalier entièrement clôturé est placé, depuis quelques semaines, sous la gestion de la Fondation Lekedi biodiversité créée par Eramet et Comilog.