Tourisme : à l’heure de la relance

Ledit séminaire avait pour objectif d’examiner toutes les préoccupations des différentes entités, et de voir avec elles les actions à mener en vue d’une relance urgente, efficace et sécurisée, afin de sauver ce secteur fortement impacté par la crise due au Covid-19.

À travers un exposé PowerPoint sur le protocole sanitaire, avec un point d’honneur sur les pistes de solutions pour sauver le navire tourisme qui se noie, le ministre Houangni Ambouroué a décliné les différents axes qui vont constituer les points essentiels du document de cadrage à présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, pour favoriser et accélérer une relance sécurisée de l’activité dans le secteur touristique.

Quant aux directeurs généraux du Tourisme, de l’Hôtellerie et Restauration et de l’Agence gabonaise du tourisme (Agatour), ils ont, à tour de rôle, exposé sur les procédés techniques relevant de leurs compétences respectives avec, en appui, des solutions fiables et viables.