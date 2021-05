Tourisme : L’Agatour s’installe à l’ADL

LE ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue a procédé, le 5 mai dernier à l’aéroport international de Libreville, à l’inauguration du Bureau d’information touristique de l’Agatour d’ADL, en présence de son collègue des Transports Brice Paillat.

Ce projet de promotion de la destination Gabon et d’information de ses visiteurs cadre avec la stratégie de relance économique du secteur, initiée par le gouvernement à travers le ministère du Tourisme.

Il devrait permettre de booster l’activité touristique dans toutes les provinces du pays et contribuer plus significativement au PIB du pays.

" Le postulat économique d’avantage comparatif pour lequel nous avons opté, c’est-à-dire de faire en sorte que chaque capitale provinciale puisse avoir un avantage touristique par rapport à une autre, permettra ainsi à l’industrie touristique de participer plus fortement à la croissance du PIB. Le Plan stratégique d’accélération et de relance économique du secteur Tourisme nous oblige résolument à valoriser le tourisme authentique à ciel ouvert comme atout attractif dont dispose notre pays pour attirer toujours plus de visiteurs étrangers ", a souligné Pascal Houangni Ambouroue.