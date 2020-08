Tourisme : des conditions de travail obsolètes

Le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue a effectué, le 26 août dernier, une inspection à la direction générale du Tourisme, à la direction générale de l’Hôtellerie et à l’Agence gabonaise de développement et de la promotion du tourisme et de l’hôtellerie (Agatour). Cette visite inopinée a permis au membre du gouvernement de constater les difficultés auxquelles sont confrontés les agents au quotidien.

Si les conditions de travail semblent favorables à l’Agatour et à la direction de l’Hôtellerie, en revanche tel n'est pas le cas du côté de la direction générale du Tourisme. "J’ai pu constater que les directions du ministère, notamment la direction générale du Tourisme, étaient dans des conditions plus que déplorables et de sécurité extrêmement dangereuses. Il est donc urgent que ces agents-là puissent intégrer un autre espace de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité", a indiqué Pascal Houangni Ambouroue. En effet, l'état du bâtiment et des bureaux à cet endroit laisse à désirer et ne permet pas d’atteindre les objectifs visés.

"L’état des lieux qui a été fait ce matin montre que les bureaux sont insalubres, les meubles inexistants. Il n’y a pas d’outils informatiques, et dans certains bureaux les murs sont décapés. Il n’y a pas le nécessaire pour faire un travail optimal", a regretté Joseph Ebang Essono, directeur général du Tourisme.



Jean MADOUMA



