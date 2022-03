" TotalEnergies EP est au Gabon sur la durée "

À la faveur d’un entretien avec le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, le directeur Afrique de TotalEnergies, Henri-Max Ndong Nzue, a réaffirmé la poursuite des activités de la multinationale française au Gabon à travers de nouveaux projets porteurs. EN séjour de travail à Libreville pour prendre part au Conseil d’administration de TotalEnergies EP Gabon qui devait examiner les comptes de l’exercice 2021, le directeur Afrique de TotalEnergies, Henri-Max Ndong Nzue, s’est entretenu jeudi avec le ministre gabonais du Pétrole et du Gaz, Vincent de Paul Massassa. " Nous sommes venus pour faire un point avec le ministre sur nos activités. D’abord le maintien de nos productions après le recentrage de nos activités. Ensuite nous avons un certain nombre de dossiers en cours avec le Gabon qui doivent permettre de donner la visibilité à TotalEnergies EP Gabon de manière que la société puisse se projeter en matière d’investissements et aussi avoir un régime fiscal stabilisé qui soit suffisamment compétitif pour lui permettre d’investir ", a indiqué Henri-Max Ndong Nzue.

Aussi, concernant la vente de bon nombre d’actifs de Total à Perenco, et sur la question d’un éventuel départ de la multinationale française du Gabon, l’ancien directeur général de Total Gabon s’est montré clair et rassurant. " TotalEnergies EP Gabon est au Gabon sur la durée. Ce recentrage lui permet d’être beaucoup plus robuste sur le plan financier. Et, en même temps, TotalEnergies qui, maintenant, est une compagnie multi-énergies, a vocation également au Gabon à se développer dans les énergies renouvelables, notamment le solaire. Et là-dessus, nous travaillons avec la République gabonaise pour identifier les opportunités et aussi nous développer dans ce domaine-là. Par ailleurs, pour ce qui est des puits naturels de carbone, là aussi nous pensons qu’il y a des choses intéressantes à faire avec la République gabonaise. Dans les mois qui viennent, nous serons amenés à faire des propositions au Gabon sur ce point. Je peux vous le confirmer, TotalEnergies EP Gabon est là pour s’inscrire et inscrire ses activités dans la durée ", a-t-il réaffirmé.

Sur la question de la transition énergétique et la mise en valeur du potentiel gazier gabonais, le directeur Afrique a souligné que des actions fortes sont également menées avec d’autres acteurs industriels.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon