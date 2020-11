Total Gabon : renouer avec les bénéfices

Le 3e trimestre 2020 a été un bon cru pour Total Gabon. D’après les chiffres communiqués par l’entreprise au terme de son conseil d’administration, le résultat net s’est en effet établi à 11 millions de dollars US (6 milliards de francs) au troisième trimestre 2020 et à 46 millions de dollars US (25,4 milliards de francs) pour les neuf premiers mois de l’année 2020, principalement impacté par la baisse des prix et de la production.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 s’est élevé, quant à lui, à 95 millions de dollars US (52,5 milliards de francs), en progression de 28 % par rapport au deuxième trimestre 2020. La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon a atteint au troisième trimestre 2020, 25 300 barils par jour, stable par rapport au deuxième trimestre 2020.

Le gain lié au redémarrage du compresseur du champ d’Anguille a été impacté par les limitations imposées par les quotas OPEP+ et le déclin naturel des champs.



Maxime Serge MIHINDOU



