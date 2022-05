Télésurveillance : Les solutions innovantes de Safe House

Après 2 ans d’existence sur le marché gabonais, Safe House, l’entreprise spécialisée dans les solutions innovantes de la sécurité incendie, l’anti-intrusion, la vidéosurveillance et la télésurveillance a fait, le mercredi 18 mai 2022, sa sortie officielle.

« Le développement des technologies de sécurité a entraîné l’amélioration des services et l’évolution de la gestion de l’information. Grâce à un partenariat avec des entreprises ayant fait leurs preuves à l’international, Safe house propose un système de sécurité antiintrusion, sécurité incendie, vidéosurveillance et télésurveillance avec des avantages techniques et technologiques innovants et une facilité d’utilisation défiant toute concurrence », indique la jeune PME gabonaise.

Avant de préciser : « Les informations transmises par le système sont utilisées immédiatement afin de traiter le problème au plus vite et d’intervenir le plus efficacement possible pour assurer la sécurité de vos proches ou employés et de vos biens.

Safe House a à cœur d’aider les entreprises et les particuliers à réagir au plus vite et le plus efficacement possible en cas de problèmes liés à la sécurité. Dans un environnement minier, pétrolier ou même dans un bâtiment abritant des personnes, des biens et des données, l’importance d’un système tel que celui proposé par Safe House est un réel besoin ».