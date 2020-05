Télécommunication : Gabon Télécom lance "Mobicash Banking"

Gabon Telecom vient de lancer "Mobicash banking" lié à son produit Mobile money "Mobicash". Celui-ci s’inscrit dans l’ambition de l’opérateur de télécommunications de poursuivre sa politique d’innovation digitale, en permettant à sa clientèle une intégration multifacette de son portefeuille monétique Mobicash avec les banques de la place.

Cette solution innovante de Gabon Telecom est actuellement accessible à partir de tout type de téléphone mobile. Elle garantit une sécurité absolue des transactions Mobicash vers la première banque partenaire UBA (United Bank for Africa) et vice-versa. Ainsi, "les clients Gabon Telecom, détenteurs d’un compte bancaire courant UBA ou d’une carte prépayée UBA, peuvent désormais avoir accès à une panoplie de services bancaires, sans avoir à se déplacer, tels que lier leur compte bancaire courant UBA ou leur carte UBA avec leur numéro Mobile Gabon Telecom, consulter le solde de leur compte bancaire UBA ou l’historique de leurs dernières transactions bancaires. Ils pourront aussi transférer de l’argent de leur compte Mobicash vers leur compte bancaire UBA, et transférer de l’argent de leur compte bancaire UBA vers leur compte mob revendeur", précise le directeur général de Gabon Telecom, Abderrahim Koumaa.

Dans le contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie de Covid-19, ce nouveau service s’intègre parfaitement avec les gestes barrières contre la propagation de l'épidémie, en encourageant les usagers à moins de déplacements. Après UBA, des partenariats sont en cours de finalisation, précise-t-on à Gabon Telecom, pour étendre le service Mobicash banking à d'autres banques de la place.



CM



