Sydonia World : "Pas de défaillance du système"

Après les explications entre le ministre de l'Économie, Jean-Marie Ogandaga, et les responsables de l'entreprise Bolloré Gabon sur l'affaire Sydoniaworld, le directeur général des Douanes, Dieudonné Lewamouho Obissa, est revenu sur l'importance de l'utilisation de cet outil numérique lors d'un entretien avec le quotidien l'Union.

l'Union. Pouvez-vous nous présenter le logiciel Sydoniaworld et les évolutions qu’il apporte ?

Sydoniaworld est une application automatisée de dédouanement des marchandises développée par la CNUCED. Contrairement à Sydonia ++, l’ancienne application, elle est accessible via internet et sur tout type de périphérique. Son implémentation au Gabon a permis de se conformer aux standards internationaux en matière de système harmonisé, de gestion des régimes suspensifs, des exonérations, etc.

Sydoniaworld n’a-t-il jamais présenté de défaillances ou des difficultés à ses utilisateurs ?

Je tiens à souligner qu’il n’y a pas eu de défaillance de Sydoniaworld au Gabon depuis son implémentation. Il s’agit d’un logiciel utilisé dans plus de 85 pays. Afin de prévenir tout ralentissement de l’activité, la Douane a organisé plusieurs sessions de formation qui ont concerné plus de 200 agents des douanes, une vingtaine (20) d’agents du Trésor et près de 70 opérateurs issus des entreprises spécialisées du secteur.

Qu’est-ce qui prouve que la Douane a réellement la maîtrise de ce logiciel ?

Le système est opérationnel depuis août 2019 au Bureau central New Owendo international port (NOIP) et, depuis le 13 janvier 2020 au Bureau central Libreville Owendo (BCLO). À ce jour, aucun incident majeur n’a été observé, et il y a une progressive montée en puissance des liquidations en Douane et des recouvrements au Trésor.



Propos recueillis par Georges-Maixent NTOUTOUME-NDONG



