Sûreté aérienne : Afrijet obtient la certification IOSA

C’est une bonne nouvelle pour l‘aviation civile gabonaise. La compagnie Afrijet Business Service vient d’obtenir la certification IOSA, un label délivré à la suite d’un audit conduit par des auditeurs désignés par l’Association internationale des transporteurs aériens (IATA).

La certification IOSA est valide pour deux ans, à compter de la date de début de l’audit. Cet audit très approfondi et très exigeant n’est mené que par quelques organismes agréés de l’audit dans le monde entier. Le système d’évaluation IOSA couvre essentiellement huit aspects les plus importants liés à la sûreté des opérations aériennes : organisation corporative et systèmes de gestion ; opérations de vol ; contrôle opérationnel - régulation des vols ; ingénierie et entretien des aéronefs (procédures de sécurité et de maintenance) ; opérations en cabine maintenance des compétences équipages ; services au sol ; activités de fret ; et sûreté opérationnelle (contrôle des normes de sécurité à l’intérieur de la compagnie aérienne).

La certification IOSA classe la compagnie certifiée à un haut niveau d’appréciation à l’échelle mondiale, car par cet audit, l’IATA amène les compagnies à ne pas satisfaire les seules exigences nationales ou régionales, mais à respecter également les normes internationales.

"Nous sommes heureux de rejoindre le groupe des 43 opérateurs africains certifiés IOASA (parmi lesquels 25 compagnies nationales). IOSA est bien entendu pour nous un gage d’amélioration du niveau de sécurité, mais c’est aussi un sésame pour nouer des alliances commerciales panafricaines et au-delà, au bénéfice des passagers gabonais", s’est réjoui Marc Gaffajoli, A-DG d’Afrijet.



Maxime Serge MIHINDOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie