Soutien aux PME : l’importance de la microfinance

Le secteur de la microfinance n'est pas suffisamment connu par la population. Pourtant, ce dernier impacte de plus en plus notre économie, à travers des accompagnements accordés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux très petites entreprises (TPE).

Mercredi dernier, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Janine Lydie Roboty Mbou, est justement allée témoigner de l'importance que le gouvernement accorde aux établissements de microfinance. Ainsi, les responsables de la Financière africaine des microprojets (Finam), ceux de la Compagnie financière africaine (Cofina) et ceux d'Épargne et développement du Gabon (EDG) ont reçu le membre du gouvernement dans leurs locaux respectifs.

"Les établissements de microfinance sont un partenaire clé en ce qui concerne la relance de notre économie. Ces établissements financent les PME. 70 % de leur portefeuille est constitué des PME, des TPE. Il s'agit ici de faire en sorte que les microfinances jouent davantage leur rôle pour accompagner ces entreprises dans le financement de leurs activités", a indiqué le ministre délégué.

Parmi les sujets abordés, l'atteinte des objectifs de digitalisation et de monétique était au centre des échanges. "Les plus hautes autorités peuvent compter sur les établissements de microfinance pour atteindre ces objectifs. Au niveau de la zone Cémac, nous sommes en retard par rapport à la CEDEAO. À partir de 2021, il faudrait que tout agent économique au Gabon puisse bénéficier de tous les services financiers disponibles", s'est projeté Robert Obiang Obiang, directeur général d'EDG.

Le ministre a également souligné que, depuis l'entrée des établissements de microfinance dans le système économique gabonais, les avancées sont significatives.



GM. NTOUTOUME-NDONG



