Sinohydro : la construction de deux centres sectoriels lancée

"Nous avons signé un contrat de projet avec le maître d'ouvrage le 11 juin 2020. Cependant, en raison de l'impact du Covid-19 et de la fermeture des frontières, et la restriction des vols entre nos deux pays, c'est début septembre que l'équipe de gesttion du projet de notre entreprise a pu être pleinement mise en place", précise Chen Zhijian, représentant en chef Sinohydro Gabon.

Cette pandémie a engendré des conséquences dans l'organisation du travail, la gestion du matériel, du personnel avec une incidence inévitablement sur la hausse des coûts. Le maître d'ouvrage, le gouvernement gabonais, n'a pu signer l'ordre de démarrage des travaux que le 15 août 2020. Et c'est grâce au vol affreté par Avic International, avec la coordination et l'aide de l'ambassade de Chine au Gabon, que Sinohydro a résolu certaines des contraintes techniques et de ressources humaines.