SGEPP : Guy Christian Bouassa  Installé au poste de DGA

Nommé au dernier conseil des ministres du 23 mars, Guy Christian Bouassa a été installé dans ses fonctions de directeur général adjoint de la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers (SGEPP). Cette cérémonie qui s'est déroulée sur le site de la société située dans le zone portuaire d'Owendo a été présidée par le secrétaire général du ministère du pétrole, du Gaz et des Mines Nestor Ayi, sous les regards de la présidente du conseil d'administration Pauline Hawa Nzete et du directeur général Pierre W. Pissa Tchambo.

Au nom du ministre Vincent de Paul Massassa, empêché, le SG a salué les efforts du DGA sortant Guy Francis Bignoumba invité à servir ailleurs, qui d'après lui laisse derrière lui l'image d'un travailleur rigoureux. Au nouvel entrant venu du ministère du budget, "je vous invite à travaille fidèlement aux côtés de votre DG pour le rayonnement de cette struqui fait honneur à notre pays" a-t-il dit.



GMNN



