Setrag : Qu'en est-il de la responsabilité sociale et environnementale ?

EN 2020, durant les premiers mois de la pandémie de Covid-19 au Gabon, 1 500 familles vivant le long de la ligne ferroviaire avaient bénéficié d’une contribution de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag). Confinement oblige, le trafic des trains avait été profondément perturbé.

À l’intérieur du pays, des difficultés d’approvisionnement en produits de première nécessité avaient surgi. L’entreprise a dû alors déployer un programme de distribution de kits alimentaires et de protection, d’une valeur de 150 millions de francs. Elle avait saisi l’occasion pour davantage exprimer ses responsabilités sociales. Mais en amont, d’autres actions indispensables au quotidien de la " communauté du rail " ont été développées. Un centre de santé et des unités d’infirmerie sont répartis entre Owendo et Franceville. Les consultations y sont gratuites pour les agents de Setrag. Et pour les riverains, la prise en charge est partiellement assurée par l’entreprise et par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs).